央行监管专员能降低但不能消除银行破产风险--纽约联储总裁

路透纽约3月18日 - 美国纽约联储总裁杜德利周五称，美联储的监管工作人员能降低但不能消除银行破产的风险。这是在对纽约联储监管华尔街的工作作出辩护，日前国会正加大对纽约联储的审查力度。

杜德利说，监管工作人员“能降低”那些金融企业破产的机率，但“从来都无法保证”那些公司不会破产。纽约联储是美联储监督华尔街的耳目。

纽约联储因为金融危机以来的一些失误和利益冲突，成为外界批评指责的目标。路透本月曾报导，众议院民主党议员Maxine Waters和Al Green要求议会监管机构调查纽约联储对银行监管不力的地方。

杜德利是在纽约联储一场监管官员和学术会议上做出上述表示的。他补充称，由于这些监督工作中大部分是保密的，需要在监督工作上花更多力气去帮助公众理解什么是保密活动。

在华尔街的政治影响和金融稳定问题在美国总统竞选中变得愈发重要之际，纽约联储举办了这次会议。

美联储、美国联邦存款保险公司(FDIC)和美国通货监理局(OCC)在美国各大银行里派驻了数百名美国政府监管专员，监控各种风险，评判银行家们的一举一动是否合规，以及在必要情况下要求他们整改。

众议院金融服务委员会的民主党议员Maxine Waters表示，她已要求国会审计署(GAO)调查纽约联储，确保央行尽可能的强大、独立和有效。(完)