美元兑日圆下跌 因对日央行即将宽松的押注消退

- 路透伦敦9月5日 - 美元兑日圆周一下跌，此前日本央行总裁令投资人感到失望，投资人原本预期会有本月进一步放宽货币政策的明确讯息。

美元周五触及五周高位，因市场押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来几个月仍可能升息，尽管美国就业数据令人失望。

美元兑日圆六天来上涨逾4%，周一因美国劳动节假期市场淡静，美元走势迟滞，一度下跌0.8%至103.15日圆。

日本央行总裁黑田东彦暗示其准备好进一步扩大本已庞大的刺激计划，但他并未提供一些人原本期待的积极宽松政策可能性的明确暗示。日本央行下次将在9月20-21日举行会议。

“黑田东彦的演说有部份内容是提到利率降至零以下的不利影响，这番言论协助减轻了进一步调降指标政策利率的揣测，并进而提振日圆，”三菱东京日联银行外汇策略师Derek Halpenny表示。

瑞银汇率策略部主管Constantin Bolz表示，推动美元兑日圆上涨的因素有些减退，比如对美联储9月加息的预期升温以及对日本央行很快将进一步放宽政策的押注，但考虑到之前上涨的速度，这样的回落并不令人意外。

“我们不应忘记10天前美元兑日圆还在100日圆水准，”Bloz称。

“美国就业市场不是非常好…因此降低了美元的动能，然后黑田东彦并未很明确地说9月底进一步放宽政策，因此现在市场必须略微降低他们的预期。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，8月30日止当周，汇市投机客提高对日圆的押注，但美元多仓降至八周低位。

美元指数报95.758，勉力守在周五美国非农就业报告公布后所创下的一周低点95.189上方。

数据显示，美国8月非农就业岗位增加15.1万个，低于分析师原本预期的18万个。

据CME FedWatch，市场目前预计美国9月加息的机率略高于20%，年底前加息的机率也刚刚超过50%，低于上周就业报告公布前的约55%。（完）