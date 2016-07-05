英国退欧忧虑加重带动日圆上涨 英镑跌至31年低位

路透纽约7月5日 - 避险日圆兑欧元和美元周二攀升，英镑跌至逾30年来最低水准，因英国退欧决定带来经济压力的迹象增加，令投资者担忧。

日圆兑美元触及两周高位，因投资者采取全面避险模式。今年迄今，日圆兑美元大涨超过18%。

周二公布的6月英国服务业采购经理人指数(PMI)仅小跌，周一公布的建筑业PMI读数令人失望。

数据涵盖英国退欧公投前的时间，且数据不算太差。但投资者将数据看作负面迹象，因他们担心未来的经济报告将进一步显示英国经济不断走弱，这可能促使英国央行追加宽松货币政策。

英国央行总裁卡尼的讲话仅略微降低未来数月追加宽松政策以应对公投对经济的影响的预期。

“英国退欧的后果令英国可能在夏季减息，对英国资产的负面人气愈发浓厚，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

一项衡量市场风险意愿和长期成长预期的重要指标，美国10年期公债收益率，跌至纪录最低水准，且卡尼警告称全球厌恶风险情绪可能将持续一段时间。

在外汇市场，避风情绪带动资金流向日圆等传统避险货币。

纽约尾盘，美元兑日圆大跌0.9%，至101.54日圆，稍早降至两周低位101.46。

“我们认为 '避险'篮子不断缩小将对美元/日圆进一步施加下行压力，且令单边干预的风险上升，”道明证券在最新的研究报告中写道。

美国5月工厂新订单下滑1.0%，因运输和国防资本财需求疲弱。在数据公布后，美元扩大跌幅。

欧元兑日圆劲跌1.8%，至112.47日圆。

英镑是周二表现最差的主要货币，兑美元跌至31年低点1.3000美元，纽约尾盘报1.3025美元，急跌近2%。

英镑兑欧元降至两年半低位，至0.8548英镑。纽约尾盘英镑上涨1.3%，报0.8498英镑。(完)