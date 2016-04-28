美元兑日圆创下五年来最大单日跌幅 因日本央行维持政策不变

路透纽约4月28日 - 美元和欧元兑日圆周四势将创下逾五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变，没有进一步放宽货币政策，令市场意外。

美元兑日圆大跌超过3%，报108.06日圆，接近稍早触及的10日低位107.93日圆，势将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。

欧元兑日圆在纽约尾盘下跌2.8%，报122.70日圆，之前触及10日低点122.56日圆，也将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。

在全球需求疲软和日圆大幅攀升的情况下，日本央行决定维持货币政策不变，和市场预期相悖，市场原本预计日本央行将扩大刺激计划，以抗击通缩。

“市场有大量日圆空头头寸，今日走势摧毁了这些押注，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。他说，交易商仍在出脱日圆空头押注，这一情况或导致美元下周跌穿107日圆。

美元兑日圆一度缩减跌幅，因美国第一季消费者支出和核心通胀强于预期，但之后美元延续跌势。

“不幸地，美国数据被日本央行的政策决定盖过，”Scalone说。

周三美联储没有传递出将在6月加息的强烈信号，也打压美元。

“毋庸置疑，美联储政策声明鸽派和日本央行没有追加宽松举措的事实，合力重创美元/日圆，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说。

美元指数尾盘下跌0.67%，至93.752。欧元兑美元升0.27%，至1.1350美元，接近稍早触及的一周高位1.1368美元。

新西兰央行周四维持利率不变，没有减息，引发轧空，令新西兰元兑美元飙升超过2.3%，至八日高位0.6990美元。

美国股市标准普尔500指数.SPX收挫0.92%。(完)