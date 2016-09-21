美元上涨 市场在美日央行决定公布前保持谨慎

路透纽约9月20日 - 美元兑一篮子主要货币周二小幅上升，在日本央行和美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议结束前，投资者避免大举押注，市场交投疏落。

投资者预计，在周三公布利率决定时，美联储不太可能上调短期利率，日本央行也没有能力大幅压低日圆。不过，交易商对两家央行的会议结果仍然持谨慎态度。

“我认为，很大程度上市场只是在降低其预期，”花旗集团欧洲G10外汇策略部门主管Richard Cochinos说。

“一周半前，市场预计日本央行不会有所行动，美元/日圆将会上涨。目前，央行已开始开会，我们看到风险押注逐步趋于平衡，交易商调整头寸，以避免在任何一个方向过度押注。”

美元指数升0.15%，至95.995，迫近周五触及9月1日来最高的96.108关口。美元指数在过去四日中有三日下跌，但周五录得7月底来最大单日百分比涨幅。

周二英镑被抛售，对美元带来最大的提振。英镑在纽约尾盘跌0.4%，至1.2975美元，稍早触及8月16日来最低水准。

德国央行总裁魏德曼周一警告称，脱欧后英国的银行可能丧失欧盟市场准入地位，这加重对英国退欧后面临的政治和经济风险的担忧。

日圆兑美元上涨0.1%，至101.81日圆，稍早触及一周高位101.55日圆。尽管日本央行竭力压低日圆，但日圆兑美元在过去12个月上升了接近20%。

“在过去几次会议上，日本央行追加刺激政策的力度总是弱于市场预期，”Waddell & Associates执行长和投资长David Waddell说，“因此，市场臆测他们会延续之前的模式，今次的刺激力度也会让市场感觉欠那么一点火候。”(完)