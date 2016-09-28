美元兑欧元因德银忧虑而上涨 兑墨西哥披索大跌2.2%

路透纽约9月27日 - 美元兑欧元周二上涨，围绕德意志银行的担忧，导致投资者对欧洲银行业普遍感到不安，这拖累欧元下跌。墨西哥披索上涨，受美国总统选举辩论后的回补空头提振。

德意志银行(DBKGn.DE)股价周二触及纪录低位。德银周一表示，关于美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题，无须德国政府出面协助。

欧元兑美元在纽约尾盘下跌0.29%，报1.1220美元，从周一触及的11天高位1.1278回落。

投资者担心欧洲银行的资本水平基本上都将需要加强，导致欧元走弱，纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh表示。

市场人士对民主党总统候选人希拉里在美国总统大选首轮辩论中，表现较共和党候选人特朗普出色的认知，提振墨西哥披索上涨。

墨西哥披索兑美元周一触及纪录低位19.92披索，因担忧特朗普胜出的话，墨西哥往美国的出口将受到威胁。

但辩论结束后，投资者回补墨西哥披索的空头头寸，Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，最近投机者持有的墨西哥披索空头头寸大幅上升。

美元兑墨西哥披索在纽约尾盘大跌2.2%，报19.4310披索，盘初触及11天低位19.4048。美元兑墨西哥披索势将创下2月中来最大单日百分比跌幅。

Westpac的Franulovich表示，在美国总统大选首轮辩论中，对希拉里技高一筹的观点令市场释然，可能扶助美元兑欧元上涨，鉴于特朗普当选将带来不确定性。

市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定特朗普若当选总统，将对美国外交政策、国际贸易和国内经济可能造成何种影响。

“你可以认为像日圆和欧元这样具有防御性质的货币会得益于特朗普风险。”他表示。

美元兑日圆持平在100.32日圆，周一下跌0.7%。美元指数尾盘上涨0.15%，报95.443。(完)