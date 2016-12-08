美元和美国公债收益率一起下滑 静待美联储政策会议

路透纽约12月7日 - 美元周三下跌，因美国公债收益率下滑，投资者静待下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议。市场预计美联储将会加息，但谨慎看待经济。

美元兑一篮子六种货币下滑0.26%，报100.23，但仍高于周一触及的三周低点99.849。

“今日美元全线下跌，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。“至于美联储，大家预期美联储将会升息，且继续对经济保持很谨慎的基调。”

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货交易商预计，下周美联储加息机率为95%，再下一次升息要等到明年6月或以后。

投资者也聚焦周四欧洲央行政策会议，该央行可能就何时开始缩减量化宽松政策下的购债计划发出信号。

不过，许多分析师预计，即使欧洲央行有任何缩减行动，也不太可能在短期内进行，因为区内通胀仍低。

“我认为，欧洲央行不可能采取任何真正意义上的强硬立场，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说，“尽管经济成长有所加速，但总的来看，通胀压力和通胀预期基仍非常疲弱，欧洲央行的职责就是让通胀压力和通胀预期达到其目标。”

意大利总理伦齐在周日修宪公投中失利后，欧元是交易商在本周的最大焦点。

意大利修宪公投结果公布后，欧元应声下跌，但在周一强劲反弹，之后，欧元兑美元保持在略低于三周高位的水准，投资者静待欧洲央行政策会议。

Osborne表示，欧元后市的任何涨势都可能是昙花一现，因投资者聚焦美国经济增长加速的前景。

“节日季后市场的大趋势应该受美国经济成长提速和利率上升所主导，这应该对美元有利，”Osborne说。

欧元兑美元在纽约尾盘上涨0.37%，报1.0756美元，周一触及三周高位1.0796美元。

加元兑美元上涨0.3%，此前加拿大央行维持利率不变，称该国经济中存在“大量”闲置，但央行的措辞暗示，不存在减息的可能性，因全球经济成长提速。(完)