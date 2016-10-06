美元基本持平 欧元随欧元区公债收益率攀升

路透纽约10月5日 - 美元兑一篮子货币周三几无变动，令人鼓舞的美国服务业数据被弱于预期的民间就业报告所抵销，欧元全面上涨，和欧元区公债收益率一起攀升。

分析师表示，9月美国服务业以11个月以来最快速度扩张，巩固美国经济稳步扩张的观点，为美联储今年稍晚升息提供依据。

周三供应管理协会(ISM)公布美国服务业PMI数据强劲，在本周稍早，克利夫兰联储总裁梅斯特和里奇蒙联储总裁拉克尔发表了被视为鹰派的讲话。

“这加强了对美联储最有可能在12月加息的观点，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席投资策略师Omer Esiner说。

最新的ISM美国服务业数据抵销了弱于预期的ADP民间就业报告带来的影响。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民间就业岗位增加15.4万个，为4月来最低。

美元在交投清淡中几无变动，因在周五1230 GMT美国政府就业报告出炉前，交易商保持谨慎。

美元指数基本持平在96.101，周二曾升至8月9日来最高96.442。

美元兑日圆徘徊在四周峰值附近的水准，最新升0.7%，报103.56日圆。

**欧元反弹**

欧元兑走势挣扎的英镑在早盘升至五年高位，兑日圆触及三周高点。

多数欧元区公债收益率升至两周高位，周二彭博报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。

不过欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二稍晚在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

尽管如此，欧元区公债收益率上涨，两年期德债收益率报负0.680%，此前触及一周半最低位。

欧元兑英镑盘中升至0.8843英镑，为五年来首见的水准，在纽约尾盘回落至0.8793英镑。

欧元兑日圆涨0.8%，报116.08日圆，此前触及三周最高116.14。欧元兑美元几无变动，报1.1212美元。

“欧洲央行在考虑逐步结束购债的报导带动一些欧元买盘，特别是兑日圆，”野村汇市策略师Yujiro Goto说。

英镑兑美元上涨0.2%，至1.2753美元，周三稍早跌穿1.27美元，为逾31年首次，因投资者担心英国政府寻求退出欧盟对该国经济造成的潜在影响。(完)