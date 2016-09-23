美元普跌 此前美联储下调长期利率预估

路透纽约9月22日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至10日最低水准，上日美国联邦储备委员会(美联储/FED)下调长期利率预估。

美联储周三结束为期两日会议后，将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%不变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。

消息拖累美元全面下跌，因投资者降低对美国利率的预期。

“一方面，看来美联储可能在12月升息，表面上看立场偏鹰派，对美元有利，但另一方面，美联储下调了长期升息路径预期，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“当美联储下调未来升息路径预期，很难太看好美元。”

利率上升，将增加相关货币对投资者的吸引力。

美元指数盘中跌至9月12日来最低95.048，在午后交易中微幅反弹，美元指数最新下跌0.25%，报95.426。

欧元兑美元稍早触及近一周最高1.1250美元，最新报1.1202美元，上涨0.15%。

美元兑瑞郎触及两周低点，报0.9663瑞郎。

油价连续第二日攀升，部份归功于上周美国原油库存意外骤降。油价走坚，带动加元，哥伦比亚披索和俄罗斯卢布等原油相关货币上涨。

分析师表示，美联储下调升息路径预期，提振风险人气，也令这些货币得益。

美元兑加元和哥伦比亚披索触及近两周最低水准，兑卢布触及8月18日来最低。

挪威克朗兑美元上涨超过2%，是兑美元涨幅最大的货币，此前挪威央行维持主要利率不变，且暗示可能不需要进一步减息，因为经济提速。

周三公布的数据显示，挪威失业率升至20年最高水准，这并未影响挪威央行的政策决定。(完)