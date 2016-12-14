美元持稳 因交易商等待美联储升息路径的线索

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月13日 - 美元兑一篮子主要货币周二持稳，因不确定美国联邦储备委员会(美联储/FED)在备受关注的政策会议后将暗示以缓慢还是快速的步伐升息。
市场普遍预期周三美联储将升息。不过，市场不太确定，美联储将鉴于公债收益率近期大幅上升和美元上涨而暗示将采取较谨慎的步伐升息，还是因对美国经济加速的信心增强而采取更积极的步伐升息。
美联储官员在9月作出的中值预估是，明年升息两次。如果本周美联储升息，这将是去年12月以来的首次加息，也只是2007-2009年金融危机以来的第二次升息。
在美联储政策声明公布前，市场保持观望，Westpac Banking Corp资深首席策略师Richard Franulovich说。
Franulovich表示，美联储可能暗示“鸽派升息”，即升息并发表近期美元走坚和美债收益率上升可能压制经济成长的政策声明，或“鹰派升息”，即美联储将推进加息进程并强调经济成长提速。
从11月8日美国总统选举至上周五，美元指数上升近4%。指标美国公债收益率周一触及2.528%，为逾两年来最高水平。
这些走势很大程度是因预期美国候任总统特朗普将增加支出和举债，从而刺激经济成长和推高通胀。
“我们预期，美联储将会是鸽派升息，”道明证券注纽约资深汇市策略师Mazen Issa说。
Issa表示，预料美联储将保持其明年升息两次的预估，同时采取鸽派基调，以避免美国经济成长脱离轨道，并对美债收益率上升和美元走坚作出回应。
美元指数纽约尾盘小涨0.04%，报101.070。美元兑日圆升0.15%，报115.19日圆，周一触及10个月高位116.12日圆。
欧元兑美元尾盘跌0.12%，报1.0621美元，早盘短暂触及五日高位1.0666美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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