美元上涨 对美联储6月或7月加息的预期增强

路透纽约5月24日 - 美元兑欧元周二触及近10周最高水准，兑日圆和瑞郎也走坚，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来数月内加息的预期增强。

在上周美联储发布4月会议记录和周一美联储官员暗示6月可能加息后，投资者对美联储将在6月或7月加息的预期积累动能。

欧元兑美元在纽约下午交易时段触及1.1139美元，此为3月16日来最低水准，日内下挫约0.7%。

美元兑日圆反弹，周一录得逾三周最大单日百分比跌幅。周二纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.68%，至109.97日圆，略低于110.11日圆日内高位。

“没有什么会阻止美联储加息，而实际情况恰恰相反，经济数据在不断增强，”Deltec International Group首席投资长Atul Lele说。

Lele表示，他预期美联储将在6月或7月加息，之后在12月再加息，且他看多美元。他预计，欧元在未来12个月将跌向1.05美元，美元兑日圆可能升至115日圆以上。

根据CME Group的FedWatch程序，美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美联储6月加息的机率为34%，周一时为30%。

美国商务部周二公布的数据显示，美国4月新屋销售急升至逾八年来高位，房价触及纪录高位，进一步表明第二季开局经济增长加速。这数据也支撑美元。

“凌厉的楼市数据助力美元上涨，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

澳元兑美元在纽约尾盘跌0.61%，至0.7180美元，此前大跌超过1%，至0.7145美元，此为3月初来最低水准，因澳洲央行总裁史蒂文斯的言论助燃对该央行将可能再次减息的臆测。

美元指数.DXY触及八周高位95.647。美元兑瑞郎触及逾10周高位0.9937瑞郎。(完)