美元反弹 此前旧金山联储总裁加入支持短期内升息的阵营

路透纽约8月19日 - 美元兑欧元和瑞郎周五从近八周低点反弹，此前一美国联邦储备会(美联储/FED)官员加入越来越多同僚暗示的支持未来几个月升息的阵营。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四称，如果美联储等得太久才升息，可能给经济带来高昂代价，他认为9月升息也应该有可能。

威廉姆斯的讲话与纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特近日发表的被视为鹰派的言论同出一辙。此前威廉姆斯在本周刊出的撰文中呼吁美联储调整长期目标，燃点对美联储今年不会加息的臆测。

“威廉姆斯周四的讲话扭转人们对他本周稍早的言论的解读，”美银美林外汇策略师Ian Gordon说，“他的讲话增加了美联储加息的可能性。”

尽管美元兑一篮子六种货币尾盘上涨0.37%，至94.508，但势将录得1.3%的周线跌幅，因之前对美联储今年是否升息存疑。这将是美元指数连续第二周下跌。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周五走势暗示，交易商预计美联储今年加息机率为53.5%。投资者也静待下周怀俄明州杰克森霍尔美联储年会。

分析师也表示，交易商可能对美元空头押注获利了结，因在周末前对作空美元感到不安。

“美元在本周前半部份已跌了很多，人们之前作空了美元，现在他们买回美元，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。

欧元兑美元纽约尾盘下跌0.3%，报1.1319美元，低于周四触及的近八周高位1.1365美元。美元兑瑞郎升0.6%，报0.9599瑞郎，周四触及低位0.9532。

美元兑日圆尾盘上涨0.36%，报100.22日圆，但势将连续第四周下跌。(完)