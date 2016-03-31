美元势将创2010年来表现最差一季 因叶伦鸽派言论继续发酵

路透纽约3月31日 - 美元兑一篮子货币周四触及逾五个月最低水准，且势将创逾五年最大季度百分比跌幅，之前交易商继续消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的鸽派讲话。

欧元兑美元连升第四个交易日，触及1.1411美元，为五个半月来首次升穿1.1400美元。美元指数触及10月中来最低的94.319。

美元指数首季势将下挫超过4%，将为2010年第三季来最大季度跌幅。欧元兑美元首季有望上涨约4.8%，为五年最大季度升幅。

美元兑日圆本季下挫约6.5%，势将创2009年第三季来最大季度跌幅。

分析师表示，交易商周四继续推迟对美联储下次升息时机的预估。叶伦周二表示，美联储对升息宜谨慎行事，并强调了全球经济成长放缓等外部风险。

“这是颇为重大的声明，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin谈及美元继续受到叶伦讲话的负面影响时称，“许多投资人被搞得措手不及。”

分析师还表示，月底再平衡资金流令美元承压。这些资金流是因全球投资组合经理人调整现有的汇市对冲仓位。

美国劳工部周五将发布备受瞩目的美国3月非农就业报告。BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示，若薪资大幅增长，可能抑制美元的跌势，并暗示美国经济正在升温。

“唯一能令美联储更为鹰派的是让他们看到薪资价格通胀，”Schlossberg称。

分析师预计，3月美国非农就业岗位增加20.5万，预示通胀趋势的平均时薪预计增加0.2%。

美元兑瑞郎连续第二日刷新逾五个月低点，今日低见0.9572瑞郎。

美元兑日圆纽约尾盘小涨至112.50日圆，盘中一度跌至112.12日圆。(完)