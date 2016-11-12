美元周线升逾2%为一年来最大 因预计特朗普政策将推高通胀

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月11日 - 美元兑一篮子主要货币周五上升至九个月最高，录得一年内最大单周升幅，因投资者纷纷押注美国当选总统特朗普的政策将推高美国通胀。
投资者预计，特朗普提议遣返非法移民，解除自由贸易协议和实施大规模财政刺激措施将推高美国通胀。
美元受好于预期的美国消费者信心报告支撑，兑欧元和加元大幅上涨，令美元指数升至2月1日来最高水准。
美元兑人民币也扩大涨幅，兑墨西哥披索升至历史高位，因市场预期，如果特朗普将他的保护主义讲话付诸行动，新兴市场将受到最大的冲击。
“大家都锺情美国资产，这是新兴市场货币和股市，当然还有他们的债市全面受压的原因，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。
“我们继续看到新兴市场受到挤压。毫无疑问，目前大家都希望将资金移到美国国内。随着利率上升，通货再膨胀和通胀，美国公债将最终令人青睐。”
人民币兑美元中间价再跌0.2%至6.8120，美元兑管控稍松的离岸人民币汇率最高达到6.85，暗示市场预期人民币将进一步下跌。这是人民币兑美元触及的六年来最低水准。
墨西哥披索兑美元大跌3%，至纪录低点21.395。
巴西兑雷亚尔和南非兰特兑美元均下跌超过2%。
市场认为，如果特朗普兑现承诺，提高公共支出并对廉价进口设置壁垒，则有望推升美国通胀。这一预期推动美债收益率上升，并因此提振美元，新兴市场货币面对的抛售压力最大。
欧元兑美元跌至3月来最低水准，触及1.0836美元。加元兑美元下滑0.5%，触及2月底来最低水准。
美元兑日圆抹去日内大部份跌幅，较周四尾盘基本持平，本周劲涨3.5%。
美元指数本周大涨超过2%，为去年11月来最大单周升幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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