美元下跌 因美联储会议记录和法国选举消息

路透纽约2月22日 - 美元兑欧元和日圆周三下跌，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。

根据美联储发布的上次货币政策会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。美联储在此次会议上决定维持利率不变。

有投票权的委员普遍认为升息的迫切性不大，许多委员指通胀压力大幅上升的风险不大，如果出现通胀压力，美联储有“足够时间”应对。

上周，美联储主席叶伦表示，等太久才再加息可能是“不明智的”，这是美联储仍可能考虑在夏季前再度升息的强烈暗示。

“会议记录传递出的信息是，相对于上周叶伦的证词陈述给市场留下的印象，美联储对升息仍有些犹豫，有些谨慎，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

法国政治消息也重压美元，且提振欧元从稍早触及的六周低点1.0494美元上升至日内高位1.0572美元，盘中涨幅高达0.4%。

法国中间派总统候选人贝湖周三表示，他提议与独立候选人马克龙结盟，此举将给予马克龙急需的支持，助其进入5月举行的第二轮选举。

“市场认为，任何勒庞不会当选法国下任总统的可能性都对欧元有利，这是欧元扭转走势的原因，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说。

美元兑避险的日圆尾盘下跌0.5%，至113.13日圆，此前在纽约汇市上午的交易中一度下跌0.7%，触及日内低位112.91日圆。

美元指数尾盘跌约0.2%，至101.220，早盘触及一周高位101.720。(完)