美元上涨 因叶伦言论暗示美联储快速加息

路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。

叶伦在事先准备的讲稿中表示，等太久才开始向中性利率靠拢，“可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险。

美元周三本已走高，从周二动荡走势中反弹，在叶伦讲话后，美元全面上涨，兑欧元上升0.2%，兑英镑大涨1.2%，兑日圆急升1.5%。

英镑兑美元在周二录得至少1998年来表现最好的一日。

美元指数报101.260，上升0.95%，在周二降至12月8日来最低水准。

“叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元，”Western Union Business Solutions高级市场分析师 Joe Manimbo称。

“我没有看出她今天的讲话增加了利多因素，或者变得更鹰派，但考虑到美元过去几日走势艰难，讲话给乐观的美国基本面增添了亮点，给美元带来支撑。”

12月美国消费者物价录得两年半来最大同比涨幅，工业生产录得两年来的最大增幅。

虽然数据并没有立即引起市况明显变动，但支撑了美国整体经济强劲的观点，Tempus Inc市场董事John Doyle称。

“数据强化了美联储的观点，增添了美国经济能够承受升息的依据。”

美元兑《北美自由贸易协定》成员国货币，即加拿大元和墨西哥披索大幅上升，分别大涨1.7%和逾2%，披索再次接近纪录最弱水平。

加拿大央行在周三发布的货币政策报告中称，降息“仍在考虑之列”。央行总裁波洛兹警告称，如果美国当选总统特朗普实施贸易保护主义措施，将引起负面后果。

美国商务部长被提名人罗斯在国会听证时称，如果能上任，重新制定《北美自由贸易协定》将是其工作的当务之急。

墨西哥和加拿大经济均严重依赖于向美国出口。(完)