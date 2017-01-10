风险意愿下降令美元兑日圆下滑 英镑大跌

路透纽约1月9日 - 美元兑避险的日圆周一下跌，因投资者风险意愿降低，英镑兑美元跌至逾两个月低位，因传闻英国在退欧后，将彻底重建与欧盟的贸易联系。
美债收益率和美股下滑，拖累美元兑日圆下跌最多0.8%，至115.97日圆日内低位。美元留守在近期交投区间内，没有测试周五触及的逾三周低位115.04日圆。
分析师表示，没有基本面诱因推动美元兑日圆下跌，很可能是交易商对美债收益率和美股下跌作出反应。
美元兑欧元和瑞郎也下跌，导致美元指数下滑0.26%，至101.950。
英镑兑美元和欧元均下滑超过1%，周末英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。
英镑盘中低见1.2125美元，为10月底来最低。英镑兑欧元大跌约1.3%，触及11月中来最低0.8699英镑。
欧元兑英镑走强产生的连锁反应，推动欧元兑美元上涨，TJM Brokerage外汇联席主管Richard Scalone说。
“欧元获得相对良好的买需，是因为很多人买入欧元/卖出英镑，”他说。分析师还表示，一些强劲的欧洲经济数据扶助支持欧元兑美元，其中包括，德国11月出口上升3.9%，录得2012年5月以来的最大月度涨幅。
英镑兑美元纽约尾盘跌1%，报1.2161美元。欧元兑美元升0.4%，报1.0567美元。美元兑瑞郎跌0.3%，报1.0148瑞郎。
美国股市标准普尔500指数跌0.23%。指标10年期美债收益率尾盘跌约4个基点，报2.376%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)