美元多数持稳 因交易商静待特朗普记者会

路透纽约1月10日 - 美元兑一篮子主要货币周二几无变动，在周三美国当选总统特朗普举行首次记者会前，投资者紧张不安，墨西哥披索触及纪录低位。

投资者担忧特朗普将在贸易政策和与中国关系等问题上采取强硬路线。特朗普在1月20日正式就任国总统。

自特朗普11月8日当选以来，美元指数上涨逾4%，因投资者押注他承诺的财政刺激计划将推高通胀和提振经济成长，驱使美联储以更快的步伐升息。

根据周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据和路透计算显示，截至1月3日当周，投机者的美元净多头头寸连续第三周上升。

不过，特朗普记者会前的不确定性，令货币对几无变动。分析师表示，交易商关注特朗普高阶官员人选的听证。

“为刺激美国制造业和在相对竞争性上创造更有利的条件，特朗普可能暗示弱势美元政策，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

美元指数纽约尾盘升0.08%，报102.010，在1月3日触及14年高位103.820。美元兑日圆下跌最多0.7%，至115.21日圆，接近周五触及的逾三周低位115.04日圆。

欧元兑美元盘初触及11日高位1.0626美元，尾盘下跌0.14%，报1.0557美元。

墨西哥披索兑美元触及纪录新低21.7685披索，交易商在特朗普记者会前规避敞口。对特朗普保护主义政策的担忧已令披索走低。

英镑兑美元在早盘触及10月25日来最低1.2107美元，之后回稳，纽约尾盘报1.2164美元。

英镑下跌，因担心英国将“硬”退欧，即把控制移民的优先程度置于欧盟单一市场准入之前。(完)