美元跌至五周低位 因特朗普行情失去动能

路透纽约1月12日 - 美元兑一篮子货币周四触及五周最低水准，势将录得11月来表现最差的一周，因在昨日美国候选总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀，而买入美元的交易失去信心。

周三投机客推高美元至一周高位，因预期特朗普在11月8日大选获胜后的首个记者会上，将透露有关财政支出和减税政策的更多细节。

但事与愿违，特朗普记者会被俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地报导其在莫斯科被录下有失体面的资料等争论所主导。美元指数下跌多达0.9%，至100.720，为12月8日来最低，记者会前触及102.950。

美元指数在周四午后交易中缩减跌幅，最新报101.370，仅下跌0.4%。

“在昨日的记者会上，特朗普未提供有关税改和财政刺激计划的任何信息，以及这些措施是否会实施，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说。“我们看到市场有些失望。”

美元指数从特朗普胜选至周三累计升幅达到4%，因预期他承诺的政策将会推高通胀，促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息。美元指数本周周线势将下跌0.9%，为截至11月4日该周来表现最差的一周。

美元兑日圆下跌最多1.4%，至113.76日圆，为五周最低水准。欧元兑美元触及五周高位1.0684美元。英镑兑美元触及六日高点1.2317美元，从周三触及的三个月低位1.2038反弹。

美元兑墨西哥披索最新跌0.3%，报21.7870披索。墨西哥披索周三跌穿22披索关口，此前特朗普称，可能对美国汽车制造商在墨西哥生产的汽车征收重税。

分析师表示，尚不清楚美元弱势将会持续多久。

“目前我不会对美元的全面走势作出判断。我认为特朗普仍会落实他的施政纲领，”日本三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。(完)