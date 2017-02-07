欧元受政治不确定性拖累走低 美元兑日圆下滑

路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。

“政治风险重压欧元，上周欧元从1.08美元区域下跌，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说。

12月德国工业订单较前月增长5.2%，为两年半来最大按月增幅，但数据对欧元汇率无甚影响。

投资者主要关注法国政治，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞公布竞选纲领，誓言将反对全球化，让法国退出区元区。

这导致法国和德国10年期公债收益率差走宽至2012年底来最阔水准，“反映勒庞给欧洲政治体制构成的风险与日俱增，”Bank of the West外汇交易部门董事Andres Bergero说。

Bergero补充说，随着欧洲进入选举季，意大利和德国公债收益率差也走宽，可能暗示汇市波动性上升。

荷兰选举将在3月进行，法国在4月，德国在9月。尽管意大利前总理伦齐称，愿意搁置推动提前大选的努力，但该国也可能在今年举行选举。

在纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.4%，报1.0742美元，盘中跌至1月31日来最低1.0705美元。

不过，美元兑日圆下滑至两个月低位，因美国公债收益率下跌。两年期美国公债和可比日本公债收益率差周一收窄至大约136个基点，为两个月最窄，这对日圆有利。

美元兑日圆尾盘下跌0.7%，报111.81日圆，稍早跌至11月底来最低111.63日圆。

分析师表示，强劲的股市和良好的美国经济数据继续支持去年看多美元的预期。

不过，预期会提振美元的特朗普政府减税和增支举措迄今仍未公布细节，加之投资者担心白宫对美元汇率和全球贸易的态度，目前重压美元。

瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说，她预计美元将会进一步下跌，“直至我们看到美国政府在预算，减税和基建支出方面有更多具体的行动。”(完)