欧元受政治不确定性拖累走低 美元兑日圆下滑

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透纽约2月6日 - 欧元兑美元周一下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。
“政治风险重压欧元，上周欧元从1.08美元区域下跌，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说。
12月德国工业订单较前月增长5.2%，为两年半来最大按月增幅，但数据对欧元汇率无甚影响。
投资者主要关注法国政治，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞公布竞选纲领，誓言将反对全球化，让法国退出区元区。
这导致法国和德国10年期公债收益率差走宽至2012年底来最阔水准，“反映勒庞给欧洲政治体制构成的风险与日俱增，”Bank of the West外汇交易部门董事Andres Bergero说。
Bergero补充说，随着欧洲进入选举季，意大利和德国公债收益率差也走宽，可能暗示汇市波动性上升。
荷兰选举将在3月进行，法国在4月，德国在9月。尽管意大利前总理伦齐称，愿意搁置推动提前大选的努力，但该国也可能在今年举行选举。
在纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.4%，报1.0742美元，盘中跌至1月31日来最低1.0705美元。
不过，美元兑日圆下滑至两个月低位，因美国公债收益率下跌。两年期美国公债和可比日本公债收益率差周一收窄至大约136个基点，为两个月最窄，这对日圆有利。
美元兑日圆尾盘下跌0.7%，报111.81日圆，稍早跌至11月底来最低111.63日圆。
分析师表示，强劲的股市和良好的美国经济数据继续支持去年看多美元的预期。
不过，预期会提振美元的特朗普政府减税和增支举措迄今仍未公布细节，加之投资者担心白宫对美元汇率和全球贸易的态度，目前重压美元。
瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说，她预计美元将会进一步下跌，“直至我们看到美国政府在预算，减税和基建支出方面有更多具体的行动。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。