美元上涨 受助于欧洲政治前景扑朔迷离和技术性买盘

路透纽约2月7日 - 美元周二攀升至逾一周高位，连续第五天上涨，受助于近期下跌后的技术性买盘，以及今年多个欧洲国家选举前的政治不确定性。

美元录得1月中来最大单日涨幅，得益于欧元下跌。市场重新担忧希腊债务问题，且有迹象显示，法国极右翼民族阵线主席勒庞大选前的支持率攀升，拖累欧元下滑。

“美元上涨，受益于几个欧元区主要国家选举前的政治不确定性与日俱增，以及低吸买家的买盘，他们在美元录得30年来最差1月表现后买入，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

分析师表示，荷兰和德国大选，意大利可能提前选举，希腊救助各方仍争执不下，以及欧洲央行即将缩减月度购债规模等因素，都让投资者神经紧绷。

“目前大家都在关注欧洲二线和部份核心国家的公债利差，”道明证券外汇交易部门北美主管Mark McCormick表示，“你开始看到欧洲信贷市场出现一些紧张气氛。”

纽约午后交易中，美元指数上涨0.4%，至100.27，在录得1987年以来最差1月表现后反弹。美元兑日圆也上升0.4%，至112.21日圆。

中国公布，1月末中国外汇储备跌破3万亿美元关口，为近六年来首次。数据公布后，美元涨势加速。

欧元兑美元跌0.5%，至1.0695美元，录得约两周来表现最差的一天。

法国大选选情本已十分胶着，现又爆出更多传闻和丑闻，独立参选人马克龙否认涉及婚外情，保守党候选人菲永及其政党继续受到菲永家人吃空饷丑闻困扰。

美国方面，去年底时市场曾广泛预期美元将在2017年初上涨，但对美国总统特朗普的保护主义倾向，及其地缘政治行动所造成的全球影响的担忧，令市场人士倍感不安。

“在一些美国主要政策问题有答案前，我认为，美元多头没有什么发挥的余地。他们对特朗普政府将如何行动的担忧，实际上限制了美元的上行空间，”纽约梅隆银行资深汇市策略师Neil Mellor说。（完）