美元在特朗普国会演说前持稳 日圆下跌

路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话。

美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。

不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案，晚于很多投资者希望的时间。

努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。

“从短期成长预期，以及希望尽早看到税改的具体细节方面来看，这两点都与市场的预期不符，”他说。

美元指数尾盘上升0.03%，至101.12，稍早跌至100.69。

美元兑欧元跌0.27%，至1.0588美元，兑日圆上涨0.51%，至112.75日圆。

由于特朗普经济政策的影响短期可能不会显现，投资者聚焦在目前经济增长是否足以促使美联储在短期内升息。

美元逆转周一稍早的弱势，日圆下跌，因美国公债收益率从逾一个月低位回升，暗示市场认为未来几个月美国升息的机率增加。

“我认为，驱动汇市的基本面因素是利差，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说。

Chandler表示，美元和日圆的走势与日本和美国10年期公债利差的联动性触及逾十年来最高。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美联储可能需要在短期内加息，以避免落后于通胀的发展。(完)