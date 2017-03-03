美元上涨 因美国3月升息的可能性增强

美股标普500指数创纪录最高收位 此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。
路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。
美联储理事布雷纳德周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
此前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯周二发表措辞较预期更鹰派的升息言论。
“从多位美联储官员的讲话来看，他们似乎都很支持很快升息，”Oanda资深市场分析师Craig Erlam说。
近期就业和通胀数据也使美联储不久升息的理由变得更加充分。
“近期出炉的一系列美国数据良好，市场对3月升息的预期升温，”花旗集团外汇策略部全球主管Steven Englander说。
根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为80%，高于周三的66%，周二仅为35%。
美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。
美元兑一篮子六种主要货币上升0.45%，报102.24，为1月11日来最高。
美元兑日圆尾盘升0.75%，至114.56日圆，为2月15日来最高。欧元兑美元跌0.47%，报1.0496美元。
美元走强，尽管许多分析师认为，美元进一步上行的空间受限，因担忧利率上升和美元攀升对全球经济成长带来的影响。
包括韩元、南非兰特和巴西雷亚尔在内的高收益新兴市场货币在今年表现也很强劲，尽管美国公债收益率上升。
美国10年期公债收益率未能升至2.50%以上并站稳，尽管美国公债价格在特朗普11月赢得大选后大幅下跌。
但公债收益率持续上升可能重压新兴市场货币，花旗集团的Englander说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美