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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 08:41 BJT

美元上涨 因美国3月升息的可能性增强

路透纽约3月2日 - 美元兑一篮子货币周四升至七周高位，一美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。

美联储理事布雷纳德周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

此前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯周二发表措辞较预期更鹰派的升息言论。

“从多位美联储官员的讲话来看，他们似乎都很支持很快升息，”Oanda资深市场分析师Craig Erlam说。

近期就业和通胀数据也使美联储不久升息的理由变得更加充分。

“近期出炉的一系列美国数据良好，市场对3月升息的预期升温，”花旗集团外汇策略部全球主管Steven Englander说。

根据CME Group的FedWatch工具，期货交易商现在预期美联储3月升息的机率为80%，高于周三的66%，周二仅为35%。

美联储主席叶伦和副主席费舍尔将在周五发表讲话。

美元兑一篮子六种主要货币上升0.45%，报102.24，为1月11日来最高。

美元兑日圆尾盘升0.75%，至114.56日圆，为2月15日来最高。欧元兑美元跌0.47%，报1.0496美元。

美元走强，尽管许多分析师认为，美元进一步上行的空间受限，因担忧利率上升和美元攀升对全球经济成长带来的影响。

包括韩元、南非兰特和巴西雷亚尔在内的高收益新兴市场货币在今年表现也很强劲，尽管美国公债收益率上升。

美国10年期公债收益率未能升至2.50%以上并站稳，尽管美国公债价格在特朗普11月赢得大选后大幅下跌。

但公债收益率持续上升可能重压新兴市场货币，花旗集团的Englander说。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 母红)

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