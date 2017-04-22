美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选

路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。

欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。

“人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。

民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。

投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。

不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。

美元周五上涨，因交易商在周末前轧平头寸。最近弱于预期的经济数据和对特朗普政府能够通过税改和财政刺激议案的忧虑，令美元承压。

美元指数上涨0.14%，报99.913。在美国总统特朗普告诉美联社，他将在下周公布税改计划，其中包括“大幅”下调个人和企业税后，美元扩大涨幅。

加元兑美元跌至六周低位，因国内通胀数据不及预期，减低了加拿大央行考虑加息的压力。

即将来临的选举也重压加元，如果周日选举结果打压全球风险意愿，加元将可能进一步承压，Schamotta说。

其他货币对交投在狭窄区间内，英国季度零售销售创为七年来最弱，对英镑的影响甚微，英镑兑美元尾盘下跌0.11%，报1.2794美元，本周稍早英镑曾急升4美分。(完)