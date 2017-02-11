美元上涨 投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望

路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。

在和日本首相安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特朗普曾指责日本利用美国安保协助和偷走美国的就业岗位。

特朗普也没有重申他近期指责日本透过让日圆贬值来占美国便宜的说法，但在谈到货币贬值问题时，特朗普说很快各国都将处于一个公平竞争的水平上。

尽管在记者会后短暂跌至平盘以下，但美元指数尾盘上涨约0.2%，至100.800，和记者会前的水准基本没变，在纽约早盘升至近11日高位101.010。

分析师表示，特朗普周四称未来两三个星期将发布“重大的”税改计划，继续支持美元兑多数主要货币。

“过去24小时潜在的更重要主题是，特朗普提及重大税改计划，预期美国将出现通货再膨胀而买入美元的交易重回市场，”Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。

在特朗普和安倍晋三记者会举行期间，美元兑日圆短暂跌至盘中低位112.87日圆。美元指数势将录得12月中来最大单周百分比升幅，升幅达0.9%。

分析师称，美联储理事塔鲁洛将辞职的消息，将为特朗普可能选择更鹰派的替代人开启大门，这至少或对美元有利。

“联邦公开市场委员会(FOMC)少了一位鸽派官员的前景，可能对美联储今年多次升息的看法提供理据，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

欧元兑美元尾盘跌0.2%，至1.0631美元，接近特朗普和安倍晋三记者会前触及的逾三周低位1.0608美元。美元兑日圆上涨约0.2%，至113.40日圆，离稍早触及的九日高位113.85不远。(完)