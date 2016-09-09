美元上涨 美国原油库存数据提振美联储升息押注

路透纽约9月8日 - 美元兑日圆周四上涨，受助于油价跳升推高美国通胀预期，进而促使交易商提升对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息前景的押注。

原油周四大涨逾4%，此前数据显示，上周美国原油库存降幅为1999年1月以来最大，因上周热带风暴Hermine导致美国原油进口下降。

美元兑日圆上涨0.75%，至102.54日圆。总的来看，市场认为该货币对最容易受到美国利率和通胀预期攀升的影响。

美元兑日圆早盘低见101.42日圆，因对本月日本央行将扩大货币刺激计划的预期减弱，投资者未能从日本央行副总裁此前的讲话中找到任何央行政策考量的新线索。

“美元逆转走势的原因是，市场退后一步说，等等。如果油价跳升，通胀风险可能会增加，美联储升息的可能性也会随之增加，”BMOCapital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。

美国联邦基金利率期货显示，现在交易商预期美联储在12月前至少升息一次的机率为57%，高于周三的略低于47%。

欧元兑美元触及近两周高位，此前欧洲央行宣布维持利率不变，且未正式承诺将扩大资产购买计划，总裁德拉吉说，会上没有讨论延长资产购买计划。

欧洲央行小幅下调区内经济成长预估，且德拉吉警告称，欧元区面临下行风险，包括英国公投退欧带来的不确定性。不过，他说，现在无需采取行动。

德拉吉讲话期间，欧元兑美元升至1.1326美元的日内高位，此为8月26日来最高，欧元在美国原油库存数据公布后缩减涨幅，最新升0.2%，至1.1260美元。

欧元攀升，主要是因欧洲央行延长刺激计划的预期降温。

美元指数.DXY扳回稍早跌幅，尾盘升0.1%。德拉吉讲话期间，美元指数跌至8月26日以来最低。（完）