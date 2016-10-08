英镑“闪跌” 美元因就业数据不及预期而下滑

路透纽约10月7日 - 英镑周五骤降，全球汇市早盘闪跌至31年低位，美元下滑，受累于9月美国就业岗位增幅意外疲弱。

英镑在亚洲交易时段一度贬值10%，但在闪跌之前，英镑已可能录得2009年1月以来表现最差的一周，因该国部分领导人呼吁英国“硬性”退欧。

“这是市场给英国发出警号，从今日的走势就可以看出，未来英镑的波动性有多大，”瑞信外汇策略部门全球主管Shahab Jalinoos说。

市场焦点在英镑上，美国非农就业报告退居次席。9月美国非农就业岗位增加15.6万个，低于预期，但仍显示就业市场强劲，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息提供理据。

周五，英镑在亚洲汇市盘初数分钟内从1.2600美元急跌至约1.1378美元，骤降约10%。

汤森路透之后将英镑的低位修正至1.1491美元，仍是1985年以来最低水准。该公司表示，在取消一宗无关交易后，对英镑低位作出修正。

纽约尾盘，英镑扳回部份跌幅，至1.2442美元，日内下跌1.5%。

英镑缩减稍早跌幅，其他货币兑美元也上涨，因数据显示9月美国非农就业岗位增加15.6万个，低于接受路透调查的分析师预期的17.5万个。

“尽管猛一看，9月就业市场数据不及预期，但它可能仍未脱离支持年底前进行第二次加息的联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派的舒适区域，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh说。

“这份报告的其他细节也为12月升息提供理据。”

纽约尾盘，美元指数下跌0.3%，至96.501，在非农就业报告公布前，美元指数短暂升至逾两个月高位。

美元兑日圆下挫1%，至102.91日圆。

欧元兑美元上涨0.4%，至1.1198美元，但兑日圆下滑0.6%，报115.26日圆。

9月就业报告也显示一些令人鼓舞的迹象，就业参与率上升和平均时薪稳步增长0.2%，限制了美元的跌幅，支持市场对美联储在12月13-14日政策会议上升息的预期。(完)