美国公布强劲的制造业数据后 美元触及14年高位

路透纽约1月3日 - 美元兑欧元和一篮子主要货币周二升至14年最高，此前数据显示美国制造业稳固成长。

美元指数升至103.820，为2002年12月来最高水准，此前数据显示，美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准；11月美国建筑支出触及10年半高位。

在2017年首个完整的交易日，美元指数势将创下逾两周来最大单日百分比涨幅。

“就业增长似乎加快，订单增长相当强劲，价格也很强劲上升，”Scotia Capital汇市策略师Shaun Osborne说。“这暗示了在这种的环境下，美联储将不得不保持积极加息。所以整体来说，这些总体上具建设性的数据对美元有利，在每年的这个时候，美元通常表现良好。”

分析师表示，美国接二连三的发布强劲的经济报告，令人预期美联储将加快升息，以及全球最大经济体美国整体经济体质前景向好。

这扶助推高美元至近15年最高水准，因预期美国当选总统特朗普将放松监管和减税，以及增加财政支出。

在数据公布后，欧元兑美元跌至14年低位，至1.0342美元。

美元兑日圆上涨，触及118.60日圆，为12月15日来最高，仅略低于2月来最高水准，因日本假期，令亚洲市场交投疏落。

美元兑日圆稍后回吐大部份涨幅，甚至一度跌至平盘以下，因投资者对美元日内的涨势锁定利润。美元在纽约尾盘仅上涨0.1%，报117.64日圆。

美元兑墨西哥披索升至11月11日触及纪录高位以来最高水准，此前福特汽车表示，取消在墨西哥投资16亿美元建厂计划，反而在美国密西根的工厂投资7亿美元，作出这一决定是因为小型汽车需求不断下跌。福特汽车在墨西哥的投资计划遭到特朗普的批评，福特汽车执行董事长Bill Ford Jr.表示，他亲自告诉了特朗普上述决定。(完)