美国公布强劲的制造业数据后 美元触及14年高位

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月3日 - 美元兑欧元和一篮子主要货币周二升至14年最高，此前数据显示美国制造业稳固成长。
美元指数升至103.820，为2002年12月来最高水准，此前数据显示，美国12月制造业活动加速，触及两年最高水准；11月美国建筑支出触及10年半高位。
在2017年首个完整的交易日，美元指数势将创下逾两周来最大单日百分比涨幅。
“就业增长似乎加快，订单增长相当强劲，价格也很强劲上升，”Scotia Capital汇市策略师Shaun Osborne说。“这暗示了在这种的环境下，美联储将不得不保持积极加息。所以整体来说，这些总体上具建设性的数据对美元有利，在每年的这个时候，美元通常表现良好。”
分析师表示，美国接二连三的发布强劲的经济报告，令人预期美联储将加快升息，以及全球最大经济体美国整体经济体质前景向好。
这扶助推高美元至近15年最高水准，因预期美国当选总统特朗普将放松监管和减税，以及增加财政支出。
在数据公布后，欧元兑美元跌至14年低位，至1.0342美元。
美元兑日圆上涨，触及118.60日圆，为12月15日来最高，仅略低于2月来最高水准，因日本假期，令亚洲市场交投疏落。
美元兑日圆稍后回吐大部份涨幅，甚至一度跌至平盘以下，因投资者对美元日内的涨势锁定利润。美元在纽约尾盘仅上涨0.1%，报117.64日圆。
美元兑墨西哥披索升至11月11日触及纪录高位以来最高水准，此前福特汽车表示，取消在墨西哥投资16亿美元建厂计划，反而在美国密西根的工厂投资7亿美元，作出这一决定是因为小型汽车需求不断下跌。福特汽车在墨西哥的投资计划遭到特朗普的批评，福特汽车执行董事长Bill Ford Jr.表示，他亲自告诉了特朗普上述决定。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”