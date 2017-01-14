美元势将创11月来表现最差的一周 因美国政策的不确定性

路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。

美元指数纽约尾盘下跌0.16%，至101.190。美元在周三和周四也下跌，本周周线跌幅约为1%。

美元周五早盘上涨，兑日圆上升最多0.6%，至115.44日圆的日内高位，此前美国商务部报告，12月零售销售较前月增长0.6%，11月上修至增长0.2%。

不过，美元升势减退，兑日圆尾盘下跌0.11%，报114.58日圆。美元兑日圆本周可能下跌2%，录得2016年7月底来最差周度表现。

“浓厚的避险情绪弥漫外汇市场，”Cambridge Global Payments外汇策略部董事Karl Schamotta说，“围绕特朗普放宽监管，税改和财政刺激计划的信息寥寥无几。”

美元周三和周四下滑，兑欧元、日圆和瑞郎周四触及五周低位，市场对特朗普在11月8日胜选后的首个记者会感到失望，因其没有阐述促成长的政策。

美元指数在周四也触及五周低位，从美国大选到1月11日期间累积涨幅达4%，因预期特朗普政策将推高通胀，促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息。

分析师表示，在特朗普政策更加明朗化之前，美元可能陷于区间内。特朗普将在1月20日宣誓就任美国总统。

“目前，交易商可能在等待候任总统特朗普在就职典礼上的讲话，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说。

欧元兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.0640美元，在美国零售销售数据公布后，欧元跌至1.0597美元的日内低位。欧元兑美元本周升约1%，势将录得11月初以来表现最好的一周。(完)