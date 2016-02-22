美元受油价和股市反弹带动攀升 英镑因退欧忧虑下挫

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透纽约2月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一升至约三周高位，受油价和股市反弹带动，英镑和欧元下挫，因投资人担心英国可能退出欧盟。
英镑跌幅最大，兑美元挫至七年低点，因对英国可能“退欧”的忧虑加重。英镑的跌势波及欧元和瑞郎等其他欧洲货币。
纽约尾盘，英镑兑美元下挫1.78%，报1.4149美元；欧元兑英镑升0.82%，报0.7795英镑。很有影响力的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表态支持英国脱离欧盟后，英镑承压。
“约翰逊表态支持英国退欧对英镑是一个重大发展，英国退欧的不确定性和担忧将持续到公投。”Credit Agricole CIB分析师Brittany Baumann称。
美元指数升0.8%，报97.382，稍早攀升至2月3日来最高的97.600。美元兑瑞郎也触及2月4日来最高的1.00040瑞郎。
市场冒险意愿升温也令欧元承压，近几个月欧元走势同风险意愿呈反向关联。欧元兑美元跌至约三周低点1.10035美元，为逾三周最大单日跌幅。
“两周前投资人曾认为G20会打压美元，但这是个不切实际的可能性，所以投资人放心回到原来的仓位。”BMO Capital Markets全球汇市策略部门主管Greg Anderson表示。
美元兑瑞郎尾盘升0.9%，报0.99835瑞郎。欧元兑日圆也触及约三年低点124.380日圆，尾盘跌0.67%，报124.46日圆。
在今年年初，股市经历了2009年来最惨淡开局时期，日圆是得益最大的货币。今日纽约尾盘，美元兑日圆升0.23%，报112.880日圆。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿)
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