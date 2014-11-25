日本央行公布会议记录后日圆走坚 美元回落

路透纽约11月25日 - 日圆周二上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措施的阻力很大。美元下滑，因数据显示消费者信心恶化，盖过了第三季美国国内生产总值(GDP)意外被上修的影响。

日本央行公布的10月31日会议记录显示，一些委员表示担心，扩大量化宽松政策可能使人进一步认为，央行的货币政策是在为财政赤字融资。

上月日本央行将年度购买公债规模由50万亿日圆扩大至80万亿，以刺激日本长期低迷的经济，令市场哗然。

这一举措令投资人愈发预期日本央行可能实施更多刺激措施，上周日圆兑美元挫至七年低点。

“投资人再度思量这些日圆空头仓位，”Wells Fargo Advisors首席国际策略师Paul Christopher表示。

一些分析师表示，日圆迅速贬值可能过度。

美元兑日圆JPY=跌0.3%，报117.93日圆，上周创下118.98日圆的七年高位。欧元兑日圆EURJPY=微跌0.06%，报147.02日圆，上周四曾高见149.12日圆的六年多高位。

在美国政府上修第三季GDP增幅至3.9%后，美元一度获得短暂提振。但在经济咨商会公布11月消费者信心指数降至五个月低点后，美元回吐涨幅。

欧元兑美元EUR=升0.2%，报1.2470美元，从本月稍早触及的约两年低点1.2358美元反弹。

美元指数.DXY跌0.26%，报87.922，周一曾升至四年半高位88.440。

另外，澳元兑美元AUD=跌至四年低点0.8515美元，之前澳洲央行副总裁洛威称澳元估值过高。纽约尾盘，澳元报0.8523美元，跌1%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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