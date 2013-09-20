美元在深跌后反弹 但前景黯淡

* 美元指数徘徊在七个月低位附近

* 美联储保持购债进度不变，对通胀持温和立场

* 欧元触及七个半月高位

路透纽约9月19日 - 美元周四反弹，前一日因美国联邦储备委员会(FED/美联储)意外宣布保持刺激规模不变，令投资者大跌眼镜，美元大幅走低；但美元前景仍然低迷，因美国的低利率料将保持一段时间。

美联储主席伯南克周三指出，金融状况正在收紧。他拒绝承诺在年内开始缩减购债规模。美联储还下调了今明两年经济成长预估，称受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济面临压力。

通过保持政策不变，美联储“可以说撤走了对美元最强有力的支撑，”WestPac的高级汇市策略师Richard Franulovich表示。

避险的日圆周三也走低，兑欧元跌至三年半低位，因美联储的决定带动风险较高资产和货币上扬。日圆因此遭全面抛售，日圆兑瑞郎也触及23年低位。

“未来缩减购债的行动最终很可能将再度变成在每次会议上根据实际情况来决定，缩减与否或规模大小将视少量数据的表现而定，”OANDA的首席汇市策略师Dean Popplewell表示，“美联储在此事上犹豫不决是正确的。全球经济充其量是在以不稳定步伐成长，将资金供应收得太紧太快，将在全球产生巨大的连锁反应。”

美元指数.DXY尾盘上扬0.2%，报80.373，收复昨日的部分失地，昨日下跌1.1%，为逾两个月来最大单日跌幅。

美元指数周三跌至远早于5月伯南克首次暗示将开始缩减购债规模前的水平，触及2月以来最低。

美元走低推动欧元触及七个半月高位1.3568美元，交易商称，部分欧元看涨人士将欧元目标设定在年内高位1.3711美元。欧元兑美元尾盘基本持平，报1.3524美元。

法国巴黎银行汇市策略师Daniel Katzive认为，美元最终表现可能强于诸如日圆、欧元和英镑等收益率较低的货币。他指出，美联储决定并未导致日圆的短期收益率发生大的变化，因日本央行仍致力于推行其量化宽松政策。

“在未来几周的某个时点，欧洲央行，甚至英国央行对通胀的立场可能也会变得更加温和，这将抵消美国联邦公开市场委员(FOMC)决定公布后欧元和英镑受到的提振，”Katzive说。

**成长题材货币表现不俗**

美联储的意外决定导致美国公债收益率骤降，股市等风险较高资产上涨。短期隐含波动率也降低，反应风险意愿良好，汇市出现大幅波动的可能性不大。

高收益高货币表现良好，因获得廉价美元的管道仍然开启。新西兰元攀升至四个月高位，在数据显示，新西兰第二季经济增幅超预期后，新西兰元受到进一步提振。

风险较高资产上涨重压日圆。欧元兑日圆飙升至134.94日圆的三年半高位，而美元兑日圆扬升1.3%，报99.22日圆，从周三触及的三周低位97.75日圆反弹。美元/日圆盘中触及的峰值99.58日圆为四个交易日来最高。

美元兑日圆的走势受到两个相互矛盾的因素影响，美国公债收益率走低，以及风险胃纳增强。(完)

(翻译 母红/张荻； 审校 徐文焰)

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