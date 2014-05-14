英镑因央行通胀报告温和而下滑 欧元兑美元守住涨幅

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
* 英镑因英国央行报告普跌，兑美元触及一个月低点
* 欧元兑美元从1.37美元下方的一个月低点反弹
* 日圆兑美元和欧元走强
路透纽约5月14日 -英镑兑欧元周三从16个月高位回落，兑美元触及一个月低点，此前英国央行表示没有短期内收紧货币政策的计划，令投资人意外。
“在今早英国公布就业数据和英国央行通胀报告出炉前，英镑还是小涨。市场原本明显押注央行货币政策委员会的立场会更强硬，但事与愿违。”ING Capital Markets外汇交易部门董事Lane Newman表示。
欧元兑美元守住小幅升势，兑日圆跌至六个半月低点，尽管急于控制本国货币强势的亚洲央行的稳定买盘扶助支撑欧元。
尽管市场对欧洲央行将在6月放宽货币政策以阻止通缩压力的预期升温，但南韩和中国等国央行的干预行动止住了欧元的跌势。
国际货币基金组织首席经济学家预计，2015年底前欧元区陷入通缩的几率为25%。
“投资人逢高沽出欧元/美元，因认为欧洲央行将实施负利率，储备经理人将寻求减持欧元现金仓位，避免因负存款利率而蒙受损失。”
路透周三援引消息人士表示，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
美国公布的4月生产者物价指数(PPI)意外录得一年半最大升幅，一度带来对美元的短暂买盘。
欧元兑美元升穿1.3700美元水准，但走势多次反复，纽约尾盘升0.07%，报1.3712美元。
欧元兑英镑升0.40%，报0.8177英镑，从0.8126的16个月新低反弹。
欧元兑日圆触及两个半月低点139.42日圆，跌0.45%。美元兑日圆跌0.41%，报101.83日圆。
英国央行周三的报告给可能在不到一年时间内升息的预期浇了冷水，央行称英国经济复苏仍在初级阶段，之后英镑走软。英国央行还指出，就业市场强劲反弹，并下调了未来几年失业率预估。
报告发布后，英镑兑美元从约1.6820美元跌至1.6753美元的一个月低点，纽约尾盘跌0.36%，报1.6768美元。
英国央行在报告中还指出，英镑升势给通胀带来下档压力。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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