英镑因央行通胀报告温和而下滑 欧元兑美元守住涨幅

* 英镑因英国央行报告普跌，兑美元触及一个月低点

* 欧元兑美元从1.37美元下方的一个月低点反弹

* 日圆兑美元和欧元走强

路透纽约5月14日 -英镑兑欧元周三从16个月高位回落，兑美元触及一个月低点，此前英国央行表示没有短期内收紧货币政策的计划，令投资人意外。

“在今早英国公布就业数据和英国央行通胀报告出炉前，英镑还是小涨。市场原本明显押注央行货币政策委员会的立场会更强硬，但事与愿违。”ING Capital Markets外汇交易部门董事Lane Newman表示。

欧元兑美元守住小幅升势，兑日圆跌至六个半月低点，尽管急于控制本国货币强势的亚洲央行的稳定买盘扶助支撑欧元。

尽管市场对欧洲央行将在6月放宽货币政策以阻止通缩压力的预期升温，但南韩和中国等国央行的干预行动止住了欧元的跌势。

国际货币基金组织首席经济学家预计，2015年底前欧元区陷入通缩的几率为25%。

“投资人逢高沽出欧元/美元，因认为欧洲央行将实施负利率，储备经理人将寻求减持欧元现金仓位，避免因负存款利率而蒙受损失。”

路透周三援引消息人士表示，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

美国公布的4月生产者物价指数(PPI)意外录得一年半最大升幅，一度带来对美元的短暂买盘。

欧元兑美元升穿1.3700美元水准，但走势多次反复，纽约尾盘升0.07%，报1.3712美元。

欧元兑英镑升0.40%，报0.8177英镑，从0.8126的16个月新低反弹。

欧元兑日圆触及两个半月低点139.42日圆，跌0.45%。美元兑日圆跌0.41%，报101.83日圆。

英国央行周三的报告给可能在不到一年时间内升息的预期浇了冷水，央行称英国经济复苏仍在初级阶段，之后英镑走软。英国央行还指出，就业市场强劲反弹，并下调了未来几年失业率预估。

报告发布后，英镑兑美元从约1.6820美元跌至1.6753美元的一个月低点，纽约尾盘跌0.36%，报1.6768美元。

英国央行在报告中还指出，英镑升势给通胀带来下档压力。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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