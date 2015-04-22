美元兑主要货币涨跌互现 美国成屋销售急增提振升息预期

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月22日 - 美元兑其他主要货币周三涨跌互现，之前公布的数据显示，美国成屋销售跳增6.1%，提振美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能不久开始升息的预期。
全美不动产协会(NAR)周三公布，美国3月成屋销售按月增长6.1%，至2013年9月以来最高年率519万户，且录得2010年12月以来最大月度百分比增幅。数据暗示，美国经济可能正走出低谷。
接受路透调查的经济学家预计，3月成屋销售年率为503万户。
欧元兑美元稍早触及1.08美元的高位，后缩减涨幅，最新上涨0.08%，报1.0742美元，因希腊金融危机没有重大进展。希腊危机一直重压欧元。
美元兑日圆上扬0.20%，报119.88日圆。美元指数最新回落0.09%。
今日多数主要货币交投清淡，英镑兑美元升穿1.50美元，之前公布的英国央行会议记录增强了明年英国经济将进一步改善的希望。英镑最新上扬0.80%，报1.5041美元，稍早触及五周高位1.5079美元。
瑞郎兑美元和欧元回落均超过1%，瑞士央行周三表示，将大幅减少豁免该行即期存款负利率帐户的机构家数。
分析师称，此举加大了瑞士央行进一步下调本已为负的存款利率的可能性，特别是如果希腊债务问题促使更多资金流入瑞郎避险。
美元兑瑞郎最新上扬1.5%，报0.9688瑞郎。
希腊可能在5月或6月耗尽现金。很多投资者表示，如果希腊退出欧元区，欧元兑美元可能跌穿平价。市场目前认为，欧洲决策者将避免这种情况发生。
法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，很多汇市交易商都采取观望态势，等待更多美国数据出炉，以及美联储下周举行政策会议。
“美联储现处在下周会议之前的静默期。市场未对希腊消息作出太强烈的反应。缺乏推动市场的因素，”他说。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。