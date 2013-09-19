美元重挫 因美联储选择暂时不缩减购债规模

* 美联储没有缩减购债，指因经济疲弱

* 美元兑欧元跌至七个月低点，兑日圆跌至三周低点

路透纽约9月18日 - 美元周三跌至七个月低点，因此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定维持大规模刺激计划不变，指因美国经济有压力，令投资人倍感意外。

美联储在声明中表示，要等到经济更为稳定的证据出现才会调整购债进度。美联储还表达了对借款成本大幅上升可能打压经济的担忧。

市场原先普遍预计美联储将把每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元。

美联储还下调对美国经济的预估，目前预计今年经济成长2-2.3%，原先预估为2.3-2.6%；明年经济成长预估下调幅度更大，由3-3.5%下调至2.9-3.1%。

美联储主席伯南克在记者会上表示，只要失业率高于6.5%，就将维持低利率，尽管他指出就业市场有所改善。

“美联储是根据数据来调整政策的。不会因市场希望而采取行动，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。

“我仍认为只有在白宫/国会能够推出计划，替代量化宽松政策所提供的一些廉价资金时，才会缩减购债。随着举债上限讨论即将展开，这就不太可能发生，意味着在数据提供充足依据前，不会缩减购债。”

根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch，期货价格走势显示交易商现预计2015年1月升息的几率在52%。声明发布前，交易商预计美联储可能早至2014年10月会议上就升息。

美元指数.DXY低见80.203，为2月中来最低，尾盘跌1.1%，报80.270。

欧元兑美元攀升至七个月高位1.3511美元，纽约尾盘报1.3401美元，升1.1%。

Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示，美联储的决定公布后，他建议在周末前买入美元，因市场焦点将转向欧元区，德国周日将举行选举。

市场普遍预计，德国总理默克尔将赢得选举，但周三的民调显示，梅克尔领导的中右翼联盟可能无法赢得多数席位。

摩根士丹利分析师预计短期内欧元兑美元将上涨，可能触及1.36美元。

但该行也警告欧元后市有风险，“我们继续强调欧元后市的风险因素，其中包括周日举行的德国大选，大选结果越来越难以预料。”

美元兑日圆跌至97.85日圆，为三周低点，纽约尾盘跌1.0%，报98.14日圆。

美元兑澳元和瑞郎也跌至三个月低点。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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