欧元在欧洲央行意外降息后创近三年最大跌幅

路透纽约9月4日 - 欧元兑美元周四创下近三年最大单日跌幅，因此前欧洲央行(ECB)降息，并宣布将推出购买资产计划以对抗通缩风险。

美元兑一篮子主要货币录得去年8月来最大单日升幅，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。

德拉吉是在欧洲央行意外降息10个基点后不久的记者会上做上述表述的。欧元兑美元跌穿1.3000美元，为14个月首见，今日跌幅也是2011年11月来最大。

“这对欧洲央行而言是激进的措施，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“很显然，欧元将有一段长时间的疲弱走势。”

在8月22日，德拉吉在美国杰克森霍尔央行总裁年会上暗示会有上述政策转变后，对欧洲央行可能祭出资产购买计划的臆测升温。

显示美国服务业强度的数据也支撑美元。美国供应管理协会(ISM)周四公布，8月非制造业指数升至59.6，为至少2008年以来最高，分析师预期为57.5，7月为58.7。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，低于分析师预期和7月水平。但该数据并未影响美元的强势。

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.0万人)。

劳工部周五将发布8月非农就业报告，分析师表示，数据如果强劲，将为美联储提前升息铺路，会支撑美元升势。路透访查的分析师预计，8月非农就业岗位增加22.5万。

美联储下一次货币政策会议将在9月16-17日。

欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌1.55%，报1.2946美元，略高于稍早触及的1.2921美元的14个月低点。美元兑日圆JPY=升0.31%，报105.11日圆，美元兑瑞郎CHF=大涨1.54%，报0.9316瑞郎。

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在电子交易平台(EBS)上挫至1.20450瑞郎的2012年11月来最低水准。美元指数.DXY纽约尾盘劲升1.08%，报83.760。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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