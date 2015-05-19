美元受强劲的美国楼市数据提振大涨 欧洲央行暗示将加快购债

路透纽约5月19日 - 美元周二上涨，因美国4月楼市数据意外强劲，且之前欧洲央行官员暗示可能采取进一步行动拉低欧元区公债收益率及提振通胀，欧元受压。

美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。

“这对经济成长前景是好消息。问题是是否人们会购买正在建的房屋，以及是否美国消费会持涨。这绝对是美联储需要看到的。”花旗美洲G10汇市策略部门主管Richard Cochinos称。

Cochinos表示，美联储需要看到消费的更多迹象才会最终升息，这才会真正重建强势美元的观点。

“这是好消息，肯定对美元有利，但我们尽量不要过分强调这是转折的开始，因我们真的需要看到消费的跟进。”他指出。

根据电子交易平台EBS，美国数据公布后，欧元兑美元跌至两周低点1.11185美元，下挫1.74%，纽约尾盘报约1.11540美元，跌1.42%。

欧元稍早就走软，因之前欧洲央行执委科尔称，央行将在5、6两月增加资产购买，因7、8两月的市场流动性通常较低。他还表示，欧洲公债释出近期遭抛售是正常修正，但他也表示，对走势如此急速感到担心。

科尔讲话前，欧洲央行管委诺亚表示，央行准备采取进一步行动，以达到通胀目标。

“这是欧洲央行对祭出全面量化宽松政策没有达到拉低德债收益率和欧元效果感到不满的首个表现。”Altana Hard Currency Fund投资组合经理人Ian Gunner表示。

英镑兑美元跌至一周低点1.5445美元，之后反弹至1.5499美元，跌0.95%。数据显示，上月英国通胀降至负值区域，为1960年来首次。

美元兑日圆升0.62%，报120.72日圆，为4月13日来最高。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1147 1.1314 -1.48 -7.85 1.2097

美元/日圆 120.69 119.98 +0.59 +0.84 119.68

欧元/日圆 134.52 135.68 -0.85 -7.08 144.77

美元/瑞郎 0.9368 0.9264 +1.12 -5.76 0.9941

英镑/美元 1.5508 1.5647 -0.89 -0.42 1.5573

美元/加元 1.2231 1.2158 +0.60 +5.28 1.1618

澳元/美元 0.7913 0.7984 -0.89 -3.12 0.8168

欧元/瑞郎 1.0443 1.0479 -0.34 -13.16 1.2026

欧元/英镑 0.7183 0.7222 -0.54 -7.38 0.7755

新西兰元/美元 0.7338 0.7387 -0.66 -5.89 0.7797

美元/挪威克朗 7.5300 7.3970 +1.80 +0.78 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3926 8.3750 +0.21 -7.15 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3394 8.2290 +1.34 +6.98 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2980 9.3188 -0.22 -1.80 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/杜明霞; 审校 母红/龚芳)

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