美元兑欧元升至三周高位 因欧洲央行计划加快购债

路透纽约5月20日 - 美元兑欧元周三触及三周高位，兑日圆升至两个月高点，受欧洲央行计划加快购债进度以压低利率支撑，美元延续反弹升势。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的4月货币政策会议记录显示，预期美国经济在首季表现低迷后将重拾力道，支持了将提前而不是推迟升息的观点。

一策略师表示，较会议记录更重要的是近期地区联储调查显示，首季令人失望的经济成长不是正常情况。

“这基本上意味着美联储将无视首季经济疲弱，这会增强他们在今年较早，而不是较晚升息的信心，”Nikko Asset Management首席全球策略师John Vail表示。

“如果这意味着美联储更倾向于较早升息，而不是较晚，那么就会继续支撑美元，但美元可能不会创新高，”他还指出。

纽约尾盘，欧元兑美元从三周低点1.10620美元反弹，报1.11220美元，跌0.25%。

“欧洲央行官员的讲话令欧元的升势动能消退，”法国农业信贷汇市策略师Mark McCormick称。

McCormick还表示，欧洲央行的计划扶助市场专注于对欧元区近期升势的整固，特别是在欧元接近1.15美元时。

美元兑日圆持于近两个月高位121.49日圆，升0.34%。

一些分析师指希腊情势也令欧元承压，但多数分析师表示，最大的因素是市场认为过去一个月美元8%的回调已经清除了许多美元长期押注，为新的行情打开了空间。

“仓位干净了不少，这很可能为再度走强开启了通道，”花旗策略师Josh O'Byrne称。

英镑兑美元逆势上涨0.21%，报1.5542美元，因有新的迹象显示英国央行对异常低利率和楼市不安。

另外，全球五大银行周三因操控金融市场被罚款约57亿美元，其中四家同意就美国司法部提起的操控汇率的刑事指控认罪，第五家同意就操纵指标利率的指控认罪。(完)

(编译 李军/杜明霞; 审校 母红/龚芳)

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