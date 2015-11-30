美元小幅上涨 因预期欧洲央行周四会议上将放宽政策

路透纽约12月1日 - 美元兑主要货币周一小涨，预计欧洲央行将采取进一步刺激措施，美元本月上涨势头强劲。

周一交易清淡，美元兑主要货币在窄幅区间内波动。美元指数上涨0.15%，报100.170，隔夜触及100.310的八个半月新高。

本月该指数上涨逾3%，主要受欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策走向背道而驰的预期推动，如果美国周五的就业报告达到预期，将巩固美联储升息的预期。

瑞穗实业银行货币策略师Sireen Haraji称，扶助美元走强的次要因素包括日本央行的鸽派立场等。

欧元兑美元周一下跌0.2%，本月下跌4%。

美元兑日圆周一涨0.2%，至123.06日圆，本月上涨2%。

国际货币基金组织(IMF)周一宣布，决定将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。分析师称，此举将提升人民币的政治影响力，使其成为全球货币。

“决定有些令人困惑，但的确让人民币更加名正言顺地跻身全球货币的行列，”Stewart Capital Advisors首席投资官Malcolm Polley称。

“IMF的决定应会导致双向的资本流动增加，且我认为，从汇率的角度来看，这实际上对中国民众有帮助，”他称。

IMF决定公布后，离岸人民币小幅上涨，美国交易时段人民币兑美元上涨0.3%，报6.4245元人民币。(完)