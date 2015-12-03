美元兑欧元势将录得逾六年半最大跌幅，因欧央行新政令人失望

路透纽约12月4日 - 美元兑欧元周四有望录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅，此前欧洲央行下调存款利率仅10个基点，刺激部分欧元空头回补头寸，他们原本预期央行的行动力度会更大。

欧洲央行公布政策决定，且央行总裁德拉吉举行记者会后，欧元兑美元攀升至一个月最高1.09810美元。欧元兑美元尾盘徘徊在上述水平附近，最新报1.09550美元，大涨3.22%。

德拉吉表示，央行之后可能在必要时采取进一步行动，并表示，将所购债券回笼的本金再投资以保持金融系统流动性是“非常重大”决定。

分析师称，欧洲央行的决定激发了欧元的轧空，即因预期央行有更大动作而作空欧元的交易员快速买回欧元。

“市场上的欧元空头规模非常大，”Riverside Risk Advisors的董事总经理Jason Leinwand表示，“人们预计欧洲央行的降息幅度会更大，但他们大失所望。”

根据加哥商业交易所(CME)的数据，本周初，投机客所持的欧元净空头头寸为17.5万口，为5月以来投机客所持的最大规模欧元空头。

美元指数.DXY盘中触及近一个月最低97.591，尾盘徘徊在该水准附近。美元兑瑞郎盘中触及一个月低位0.98760瑞郎。

美元指数也可能录得2009年3月以来最大单日百分比跌幅，尾盘急跌2.25%，报97.734。美元兑日圆触及逾一周最低122.300日圆。

随着美国时段交易的展开，欧元扩大涨幅，因交易商将降息10个基点解读为未来欧洲央行的刺激力度将减弱的信号，花旗驻纽约的G10汇市策略部主管Steven Englander说。

“市场仍试图消化欧洲央行行动力度不及市场预期的潜在含义，”Englander说，“市场从中接收到的信息是，欧洲央行未来进一步放宽政策的意愿也降低。”

Englander称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四的讲话暗示，联储将在本月稍后的政策会议上升息，但他补充说，叶伦讲话的影响力远不及欧洲央行的政策决定。(完)