美元兑欧元扳回部分前日跌幅 受助于ECB德拉吉讲话

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透纽约12月4日 - 美元兑欧元周五收复部分失地，此前欧洲央行总裁德拉吉称，如需要该行可能采取更多刺激措施，这促使交易商重建欧元空头头寸。
德拉吉称，欧洲央行对最新举措能助其实现通胀目标抱有信心，但如果需要，该行也准备好采取更多的货币刺激措施。
欧洲央行周四宣布的宽松措施力度不及市场预期，令本来希望看到更大规模举措的市场人士感到失望，导致交易商争相出脱累积的巨量欧元空头头寸。
在德拉吉发表讲话后，欧元触及1.08360美元的盘中低位，但离昨日的高位不远。欧元兑美元周四录得近七年来最大单日涨幅，且触及一个月高位的1.09810美元。
欧元兑美元仍然有望录得七个月来最大周度百分比涨幅。
“他们在尽最大努力平息市场忧虑并消除恐慌吗？是的，这一点毫无疑问”BMO Capital Markets外汇策略全球负责人Greg Anderson在谈到德拉吉的讲话时称。他的讲话可能鼓励人们重建欧元空头头寸。
在德拉吉发表讲话前，欧元兑美元基本持平，尽管美国11月就业数据强劲，大大增强了美联储本月升息的预期。
就业数据扶助美元兑日圆上涨，因为升息会带动投资流入美国，从而推高美元。
欧元兑美元最新下跌0.67%，报1.08680美元。美元指数.DXY最新上涨0.76%，报98.363。
美元兑日圆最新涨0.49%，报123.200日圆，美元兑瑞郎CHF=EBS最新涨0.36%，报0.99690瑞郎。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
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