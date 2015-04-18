美元本周跌幅为四周来最大 交易商消化疲弱的美国数据

路透纽约4月17日 - 美元兑一篮子主要货币录得四周来表现最差的一周，美国消费者物价指数(CPI)上升，未能缓和对近期美国经济数据疲弱可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)推迟升息的忧虑。

美元兑一篮子主要货币在早盘上涨，此前数据显示，3月美国CPI较前月上升0.2%，倍受关注的核心CPI较上年同期上升1.8%，进一步向美联储2%的目标靠拢。

不过，美元的涨势昙花一现，因交易商恢复卖出美元，因他们认为CPI数据将不能抵销今年第一季一连串经济数据弱于预期的影响，这些数据包括零售销售和房屋开工。

“市场感觉是，消费者物价指数小幅上升，不足以促使美联储在6月升息，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney说。分析师仍在消化今年美联储只升息一次的机率，升息将在今年第四季稍晚。

欧元兑美元盘中触及逾一周最高1.08490美元。美元兑日圆触及逾三周最低118.565日圆，兑瑞郎挫跌至两周低位0.94950瑞郎。

欧元兑美元本周上涨约2%，为四周来表现最好的一周。欧元兑美元上涨，令美元兑一篮子主要货币录得四周来最大周度跌幅。

分析师表示，鉴于市场有巨大的美元多头押注，美元将较容易回落。自去年5月迄今，美元最多上涨30%，在3月时触及12年高位。

“我们会在某时点看到股市和美元出现巨大下行压力，人们被迫降低他们持有的美元多头仓位，”法国兴业银行汇市策略师Sebastien Galy说。

欧元兑美元最新上涨0.53%，报1.08190美元。美元兑日圆在纽约尾盘下跌0.15%，报118.820日圆。美元兑瑞郎尾盘下挫0.44%，报0.95170瑞郎。

美元指数尾盘报97.336，下跌0.38%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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