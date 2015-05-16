美元兑欧元跌至三个月低位 因美国数据疲弱

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月15日 - 美元兑欧元周五挫跌至三个月低位，因美国制造业和消费者信心数据令人失望，使美国经济复苏力道受到质疑。
美元兑一篮子六种主要货币连续第五周下跌，为四年来最长跌势。美元指数.DXY最新下滑0.3%，报93.204。
“美国数据疲弱削弱美国9月升息的希望，因此，美元需要得到更多(支撑)，才能重拾上行动能，”Bank of the West外汇顾问Adam Munguia说。
周五公布的数据显示，纽约州制造业活动和美国工业生产数据不及预期，一份民间部门调查报告显示，5月初美国消费者信心意外降至七个月来最低水平。
美国经济成长放缓扶助平息全球债市的大跌之势，在此期间，德债/美债收益率差收窄，扶助欧元反弹。
10年期德债/美债收益率差收窄至153个基点，低于约一个月前的约180个基点，令欧元的吸引力增强。
纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.4%，至1.1455美元，稍早触及三个月峰值1.1466美元。欧元较3月16日触及的12年低位1.0457美元反弹约9%。当日欧洲央行啓动其1.1万亿欧元的购债计划。
欧元反弹，部份受助于欧元区经济数据改善和通胀预期不断攀升。
另一方面，美元多头对近期一连串美国数据感到失望。美国第一季经济成长几乎停滞，经济将在第二季反弹的凭证不多。
美元兑日圆小升0.1%，报119.31日圆，令本周跌幅缩减至0.5%。
英镑兑美元下滑0.2%，报1.5738美元，但本周英镑录得1.8%的涨幅。
澳元兑美元下跌0.5%，报0.8038美元，周四触及近四个月高位0.8164美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。