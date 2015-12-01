美元从八个半月高位回落 因欧美数据而承压

路透纽约12月1日 - 美元周二下跌，因美国制造业数据萎缩和欧洲经济数据强劲，拖累美元兑一篮子主要货币从八个半月高位回落。

美元指数.DXY跌0.4%，至99.78，为近两周来最大单日跌幅；周一迫近12年高位。

数据显示德国失业率降至纪录低位，且欧元区制造业以19个月来最快速度增长，提振欧元升穿1.06美元关口。

欧元兑美元延续稍早涨势，此前数据显示美国制造业活动连续第五个放缓，跌至2009年6月以来最低水平。

欧元兑美元最新上涨0.7%，至1.0640美元，为11月20日来最大单日升幅。

欧元兑美元在11月大跌4%，因预计欧洲央行在本周会议将追加刺激计划。形成对照，美联储预料在本月稍后升息，使美元对投资者来说是更有投资吸引力的货币。

美元兑澳元周二下跌，澳元劲涨1.5%，至0.7335美元。

澳洲央行宣布维持利率不变，令澳元在隔夜交易时段温和上涨；在美国制造业数据公布后，澳元急升。

澳洲央行总裁史蒂文斯称，尽管澳洲经济受商品价格疲弱、贸易条件下降和资本投资低迷所拖累，但正慢慢地转为由非矿业引导经济成长。

“澳洲央行官员对商品价格下跌但澳元坚挺并不以为困的事实，可能被解读为央行还没有准备开始放话压低澳元的迹象，这被市场解读为利多，”Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

新西兰元兑美元也上涨，劲升1.6%，至0.6686美元的一个月高位。(完)