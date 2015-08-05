美元持稳 因美国服务业数据支持升息预期

路透纽约8月5日 - 美元兑一篮子货币周三基本持稳，因数据显示7月美国服务业扩张速度为10年来最快，支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月升息的观点。

服务业数据意外强劲与周二发表的亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话相互呼应。他在接受华尔街日报采访时表示，支持联储在下月结束近零利率政策。

洛克哈特今年是有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员。他以中立立场著称，与美联储主席叶伦的立场一致。

“ISM服务业数据非常强劲，给美元一定的支撑，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

洛克哈特专访发表后，美元指数在隔夜海外交易时段攀升至三个半月高位98.128。日内持稳在97.931。

美联储理事鲍威尔告诉CNBC电视频道，他尚未决定是否支持在9月升息。受此影响，美元由升转跌。

由于就业岗位进一步增长是美联储决定升息的关键，今日公布的7月ADP民间就业数据引发市场质疑周五出炉的政府就业报告是否会有强劲的表现。

ADP报告称，7月美国民间就业岗位增加18.5万，为4月以来最慢增速。

接受路透调查的分析师预计，政府就业报告将显示就业岗位增加22.3万。

“ADP数据公布后，存在政府就业报告不佳的风险，”Lien表示。

美元跌势短暂，在供应管理协会(ISM)表示，美国服务业指数攀升至2005年8月以来最高60.3后，美元反弹。

美元兑日圆在EBS交易平台触及两个月峰值125.015日圆，后回落至124.880日圆，较周二上扬0.4%。

欧元交投在狭窄区间内，兑美元最新上扬0.2%，报1.08990美元，在亚洲交易时段触及两周低位1.0847美元。

ISM服务业数据公布后，美元兑瑞郎触及三个半月高位0.98220瑞郎，扩大稍早涨幅。之前有消息称，瑞士进一步深陷通缩，瑞士央行面临在下月采取行动的压力增加，消息打压瑞郎走低。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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