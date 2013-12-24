美元上涨 美国经济前景改善巩固美联储收紧政策预期

* 11月美国耐用品订单增加，但新屋销售下滑

* 美国公债收益率上涨支撑美元

* 年底市况清淡，波动很小

* 周三为圣诞节，全球大多数金融市场将休市

路透纽约12月24日 -美元周二在节前的清淡交投中小涨，此前连跌两日，因越来越多的迹象显示美国经济复苏稳健，巩固了对美联储将继续收紧货币刺激政策的预期。

不过在年底假日前，市场很可能难以找到新的刺激因素。

全球多数金融市场周三因圣诞假期休市，很多市场周四还会继续休市。

美股周二再创纪录收盘新高，欧股小涨，圣诞节前一周的表现为1999年来最佳，不过交易日缩短，交投清淡。

美国公债收益率小升，指标10年期公债收益率在略低于3%的水准交投，反映经济可能最终将全速前进，并提振美元。

周二公布的数据显示11月耐用品订单增加，一反应企业资本财计划支出的指标录得近一年最大升幅，显示经济强势持续。

不过另一报告显示，新屋销售11月下滑，10月数据被上修至逾五年最高速度。另外，房价反弹，凸显经济基本面不断改善。

“每一个新公布的数据都在显示经济复苏，”Bank of the West副总裁兼外汇顾问Sean Cotton表示。

昨日公布的数据显示，美国11月消费者支出创下6月以来最快增速，消费者信心指数触及五个月最高位。

午后交易中，欧元兑美元跌0.2%，报1.3673美元，欧元兑日圆持平，报142.58日圆，但离上周触及的五年高位142.90日圆不远。

美元兑日圆升0.2%，报104.30日圆，略低于上周五触及的五年高位104.63日圆，美元指数.DXY升0.1%，报80.523。

尽管美联储郑重向市场表示缩减购债不等于会升息，但投资者也没有因此停止揣测美联储最终何时将会升息。

市场目前还关注美国经济是否足够强劲，可以使美联储在2014年逐步继续撤出支持举措。

中国人民银行上周向货币市场注入3,000亿元人民币(494.1亿美元)流动性后，对中国资金情况吃紧的担忧有所缓解。

不过交易员无疑将紧盯年底清淡市况中任何新的风吹草动。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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