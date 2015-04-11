利差拖累欧元下跌 兑美元跌至三周半低点

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约4月10日 - 欧元兑美元周五连跌第五日，至三周半低点，因欧洲利率不断下滑驱动投资者投向美元和日圆。
在EBS交易平台，欧元兑美元下跌0.54%，报1.06005美元。盘中曾跌至1.05670美元，为3月17日来最低水平。本周，欧元兑美元大跌3.38%，为2011年9月来最大周度跌幅。
“你看欧元/日圆，明显走低。全球的形势是欧元区公债收益率降至负区域，长债收益率跌至极低水平，大幅低于日本可比公债收益率，”野村汇市策略部全球主管Jens Nordvig说。
“这引发(固定收益)资产配置持续流出欧元区，”他说。
欧元兑日圆触及四周来最低127.22日圆，下挫1.28%，之后缩减跌幅，报127.43日圆，下滑0.86%。本周，欧元兑日圆大跌2.35%。
Nordvig指出，欧元区公债/日本公债收益率差出现反转。在一年前，30年期德债收益率较可比日本公债收益率高75个基点，现在情况刚好反转。
欧洲央行透过购债计划放宽货币政策，而美联储正处于收紧货币政策的轨道之上，之前联储结束了旨在扶助促进经济成长的购债刺激计划。
周五美元普涨，但跑输日圆。美元兑日圆下跌0.33%，报120.18日圆。
英镑兑美元触及约五年低点1.4585美元，之后反弹至1.4637美元，下滑0.51%。本周英镑兑美元跌1.89%。
市场聚焦在5月7日英国选举，但迄今没有一个政党的支持率得到絶对优势，这可能导致在选举结束后的一段时期内，各政党将就建立联合政策展开磋商，从而使英国出现政治动荡。
“如果选举结束后形势变得很糟蹋，肯定可能看到英镑/美元跌至1.40美元水平，”南非标准银行汇市策略师Steve Barrow说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)