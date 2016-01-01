美元指数2015年涨逾9% 欧元兑美元全年大跌10.2%

路透纽约12月31日 - 美元兑一篮子主要货币周四以逾9%的年涨幅为2015年收官，尽管12月月线下跌，但基金经理人重新平衡投资组合，推动美元在今日清淡交投中上涨。

自2014年5月以来，美元兑一篮子主要货币.DXY累计上涨四分之一，兑欧元上涨22%。美元兑欧元2015年涨逾10%，连升第二年。

欧元兑美元周四触及逾一周低位1.08530美元，分析师将此归因于基金经理人买入美元计价资产，以满足最低敞口要求。

“投资组合重新平衡，肯定和美元走强有关，”瑞穗银行驻纽约汇市策略师Sireen Harajli说，他所指的是美元周四走坚。

美元指数触及逾一周高位98.750。美元指数在12月下挫1.5%，为四个月内首次录得月线下跌。

美元兑日圆触及逾两个月低位120.005日圆。分析师表示，弱于预期的芝加哥采购经理人指数(PMI)提振避险日圆。美元兑日圆2015年小升0.4%，连涨第四年。

美元在2015年走坚，受助于对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015年啓动升息周期，以及欧洲和日本央行逐步放宽货币政策的观点，预计这将继续提振美元的表现。

12月稍早美联储在近十年来首次加息，且美联储决策者的预期显示，预料美联储将在2016年加息四次。

分析师表示，在外汇市场，美联储和其他主要央行的货币政策截然不同这一主题，将至少持续至2016年第一季。

“美联储可能在3月再次加息，这预期仍未被市场完全消化，美元可能因此得到新的支撑，”Westpac资深汇市策略师Richard Franulovich说。

美元兑瑞郎尾盘大涨1.3%，报1.00150瑞郎，此前触及逾三周高位1.00240瑞郎。

美元兑瑞郎2015年涨0.7%，连续第二年攀升。(完)