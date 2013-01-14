欧元兑美元触及11个月高位 因欧元区忧虑有所消退

* 西班牙12月从欧洲央行的借款下降

* 欧元/日圆触及2011年5月以来高位

* 日圆全面下跌,受累于日央行放宽政策预期

路透纽约1月14日 - 欧元兑美元周一攀升至11个月高位,兑其它欧洲主要货币也得到全面支撑,因投资者调降对欧洲央行出台货币宽松政策的预期,且西班牙前景改善.

欧元/日圆亦延续涨势,触及2011年5月以来高位,因日本政府对央行进一步施压,要求其放宽货币政策.这与欧洲央行的立场形成鲜明对比.

不过,欧元/美元在触及略高于1.34美元的11个月高位后削减涨幅,因数据显示11月欧元区工业生产连续第三个月下降.

尽管如此,欧元兑瑞郎和英镑仍然大幅上扬.欧元/瑞郎升至13个月高位,兑英镑亦触及九个月高点.

"欧元下一步可能走高,因为欧美之间的利差变动不利于美元."Miller Tabak & Co首席经济分析师Andrew Wilkinson表示.

"市场钟爱整数,我们估计1.3500是合理的短线目标,因为追逐高收益的投资者再度买入欧元."

有报导称西班牙银行业对欧洲央行融资的依赖程度降低,也助力欧元走势.西班牙央行发布的数据显示,该国银行业12月从欧洲央行净借入资金3,573亿欧元,较11月水平下降2.1%.8月时的借款规模曾达到4,110亿欧元的高点.

欧元/美元尾盘上升0.2%报1.3377美元,从2012年2月底以来高位1.3403回落.

Brown Brothers Harriman全球新兴市场汇率策略主管Win Thin也表示,1.35是欧元/美元的关键水准,因为它标志着欧元突破2012年的交投区间1.2040-1.3486.

欧洲央行总裁德拉吉自上周四政策会议以来发表的乐观言论,已推动欧元/美元上涨2.4%.今年迄今欧元已上扬1.3%.

德拉吉暗示,暂时不考虑降息,并指出欧元区经济和金融市场呈现好转迹象,这也为欧元带来支撑.

然而,一些分析师相信,欧元此前的上涨过于迅猛,易出现回落.

负债累累的西班牙和意大利借贷成本下降,舒缓了市场对欧元区债务危机的忧虑,但弱于预期的工业生产数据表明,该地区整体经济状况依然不容乐观.

"该数据提醒人们,欧元区经济依然脆弱而低迷."Brown Brothers的Thin指出,"德拉吉尽力降低外界的降息预期,但如果我们继续看到这样的疲弱数据不断出炉,那么欧洲央行降低利率的可能性就会增大."

而日本首相安倍晋三对经济的评论与德拉吉形成对比.安倍周日表示,日本央行必须将2%的通胀率设定为中期,而非长期目标.

这表明日本央行将不得不发行更多钞票来支持经济.

欧元/日圆上升0.5%报119.56日圆,稍早一度升至120.12日圆的2011年5月以来高点.上周欧元/日圆已上涨逾3%.

**日圆与瑞郎下跌**

美元/日圆小涨0.2%报89.35日圆.美元稍早曾突破89.50日圆的期权障碍,并触及2010年6月以来高位89.67日圆.然而交易商称,美元在另一道期权障碍90.00日圆之前可能走势艰难.

日本政府上周批准了1,170亿美元的经济刺激方案,这是自金融危机以来该国规模最大的支出促进计划.

随着高风险资产的人气改善,瑞郎亦承压.

欧元/瑞郎尾盘报1.2330瑞郎,上涨1.2%.欧元盘中触及2011年12月以来高点1.2341.

欧元/英镑上升0.6%报0.8319英镑,盘中一度摸至去年4月以来高点0.8328英镑.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周一并未表明,联储的资产购买计划将持续多久,而是着重强调了美国需要提高负债上限.

(编译 李军; 审校)

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