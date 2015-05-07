美元兑欧元急升 因德债收益率回落和美国数据优于预期

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约5月7日 - 美元兑欧元周四反弹，因德债收益率从年内高位回落，且上周初请失业金人口数据良好，提振了对4月非农就业报告的乐观情绪。
德国10年期公债收益率从五个半月高位0.796%回落，尾盘报0.598%，使得德债相对于可比美国公债的吸引力下降，后者尾盘报2.17%，扶助美元重获部分需求。
“10年期德债收盘时基本持平，盘中大幅震荡，这可能重压欧元，”苏皇汇市策略师Brian Daingerfield表示。
欧元兑美元可能录得近一个月来最大单日跌幅，在稍早触及10周半高位1.13920美元后掉头下行。
美国劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人口持于15年低位附近，提振对周五公布的4月非农就业报告可能强劲的乐观情绪。这也扶助带动美元兑欧元反弹。
市场密切关注就业数据，因就业市场表现强劲可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)提前升息。
一项路透调查显示，分析师预计4月美国非农就业岗位增加22.4万，较之前一月的增幅高出约10万。
分析师称，数据公布前，交易商通过买回美元，卖出欧元来抵消掉近期美元走软造成的影响。
“没有人希望在数据公布前作空美元，”Brown Brothers Harriman的汇市策略师Win Thin表示。
英镑兑美元小涨，且兑欧元可能录得逾两周来最大单日涨幅，英国周四进行议会选举投票，此轮选举结果是数十年来最难以预料的一次。英镑兑欧元稍早触及三个月低位0.7482英镑，之后反弹。
欧元兑美元尾盘下跌0.7%，报1.12690美元。美元兑瑞郎尾盘上扬0.59%，报0.92160瑞郎。美元兑日圆尾盘升0.28%，报119.800日圆。
美元指数上涨0.57%，报94.618。(完)
(编译 母红/徐文焰; 审校 李军/龚芳)
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